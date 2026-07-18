Un uomo è morto in un incidente stradale dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra moto e auto. La vittima, un motociclista, è deceduta sul posto. Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma si sa che l’impatto è stato violento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Grosseto, 18 luglio 2026 – È stata una serata di profondo dolore quella che ha colpito le comunità di Arcidosso e Santa Fiora, unite nel cordoglio per la scomparsa prematura di Maicol Bernardini, il 36enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri, poco dopo le 19, sulla strada provinciale di Bagnore, all’altezza della località «San Bastiano». Le indagini. La dinamica dell’accaduto è adesso al centro di un complesso lavoro di ricostruzione da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito. Secondo le prime informazioni, Bernardini stava percorrendo la strada in sella alla propria motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un camion di una ditta impegnata nei lavori di teleriscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in moto dopo lo schianto: c’è un indagato per omicidio stradale

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Moto vola in aria e rimane appesa su un semaforo dopo un incidente. Lo schianto (incredibile)

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