Il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, ha visitato il carcere di San Giorgio, dove è rimasto oltre un’ora. Durante la visita ha osservato le condizioni di sovraffollamento e i problemi legati alla gestione delle carceri. Ha annunciato che incontrerà il ministro responsabile per discutere delle criticità riscontrate. La visita si è concentrata sulle condizioni delle celle e sulla situazione dei detenuti.

Oltre un’ora di visita all’interno del carcere di San Giorgio per il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli. Le due morti ravvicinate, la prima della quale un suicidio, hanno ancora una volta, e purtroppo negativamente, riportato in primo piano le condizioni del carcere cittadino caratterizzato da un sovraffollamento, con tutto quello che ne consegue, che mette a dura prova sia i carcerati sia il personale presente. Si è trattato di una visita a carattere istituzionale e per portare il cordoglio dell’organismo di cui è vice presidente dal 2023, un ritorno a casa, peraltro, visto che Pinelli è nato a Lucca per poi trasferirsi con i genitori al Nord e laurearsi in giurisprudenza a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti e sovraffollamento. Pinelli in visita al carcere: "Incontrerò il ministro"

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