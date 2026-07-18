Feltri ha ricordato la moglie, scomparsa recentemente, ringraziando chi gli ha rivolto parole di conforto. Ha detto di essere orgoglioso della donna che era, definendola una persona notevole con un ruolo nella società. Nel video, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando il valore della compagna e la sua presenza nella sua vita.

Feltri ricorda così la moglie: "Devo essere anche abbastanza orgoglioso di mia moglie, che era una donna notevole e che ha avuto anche un ruolo nella società" “Vi ringrazio per avermi rincuorato, orgoglioso della donna che era”. Con queste parole Vittorio Feltri ha voluto ringraziare tutte le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Enoe Bonfanti, Feltri ricorda la moglie: “Vi ringrazio per avermi rincuorato, orgoglioso della donna che era” - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi era Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri morta a 88 anni. La figlia Laura: «Il loro era un amore vero»

Chi era Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri: dal brefotrofio al matrimonio durato una vitaEnoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è nata in un brefotrofio e ha condiviso una vita con il giornalista.

Temi più discussi: Lutto per Vittorio Feltri: è morta la moglie Enoe Bonfanti; Morta Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri da 58 anni, il lavoro a Rete 4 e l'aneddoto su Berlusconi; Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: aveva 88 anni; È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri.

Addio a Enoe Bonfanti, la donna che per quasi sessantanni è rimasta accanto a Vittorio Feltri: le cause della morte ift.tt/40uqbBZ Morta a 88 anni la moglie di Vittorio Feltri: una vita vissuta lontano dai riflettori, accanto al giornalista per quasi sessantanni tra fa x.com

Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Di lei diceva: Se non ho il suo appoggio mi sento solo reddit

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: età, vita privata e cause della morteÈ morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri che per quasi sessant’anni gli è rimasta accanto. La donna aveva 88 anni e la ... bigodino.it

Addio a Enoe Bonfanti: chi era la moglie di Vittorio Feltri che gli è rimasta accanto per quasi 60 anniLa storia di Vittorio Feltri ed Enoe Bonfanti, la moglie che gli è rimasta accanto praticamente per tutta la vita, è il trionfo delle seconde opportunità. Insieme per quasi 60 anni, la coppia aveva in ... elle.com