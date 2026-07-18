Moratti mi offrì 250 milioni | vent' anni fa l' Inter stava davvero per prendere Messi Poi

Nel dicembre 2006, un incontro a Milano tra l’ex presidente dell’Inter e il padre di Messi si concluse con una proposta economica di circa 250 milioni di euro. L’obiettivo era portare il giovane talento argentino a giocare a San Siro, sfruttando una presunta insoddisfazione del calciatore nei confronti del Barcellona. La trattativa non si concretizzò, e Messi rimase nel club catalano.

Massimo Moratti notò una crepa nel David di Barcellona e si fiondò come un falco. “Messi non si sente valorizzato? Ci penso io”. Ando più o meno così. Vent’anni fa, dicembre 2006, l’ex patron dell’Inter incontrò a Milano il padre di Leo per riuscire a portare la futura statua del Barça a San Siro. Una storia racconta sia da Moratti sia da Laporta, presidente blaugrana dal 2003 al 2010. “L’Inter offrì 250 milioni, ma dissi di no”. E Leo rimase lì. Chissà come sarebbe andata se avesse detto sì. All’epoca, raccontava la Gazzetta, c’erano dissidi col Barcellona legati al contratto. Messi guadagnava tre milioni, la metà di Ronaldinho, e Jorge Messi cercava di strappare un accordo migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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