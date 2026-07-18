La Cina ha annunciato l’avvio di Moonshot, una nuova azienda nel settore dell’intelligenza artificiale, che ha presentato il modello Kimi K3. Si tratta di un sistema che, secondo i produttori, potrebbe offrire capacità computazionali simili a quelle delle principali aziende statunitensi del settore, come Anthropic e OpenAI. La mossa mira a rafforzare la presenza cinese nel mercato globale dell’IA e a competere con i leader internazionali.

Un nome, un programma: si chiama Moonshot (“lancio sulla Luna”) la nuova azienda-protagonista del mercato cinese dell’intelligenza artificiale che ha rivelato un modello, Kimi K3, che si ritiene possa offrire capacità computazionali paragonabili ai big statunitensi. La corsa di Kimi K3. Kimi, possiamo dirlo da italiani, è un nome garanzia di velocità ora che l’italianissimo Kimi Antonelli guida la classifica mondiale della Formula 1, e anche se ad oggi il modello non è partito, al suo debutto, dalla pole position nel gran premio dell’IA, sicuramente sembra piazzarsi nelle prime file. “ Kimi K3 è ancora indietro rispetto a Claude Fable 5 di Anthropic e GPT 5. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Moonshot, la Cina prova il grande balzo sull’IA contro Anthropic e OpenAI

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