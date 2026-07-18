Anthropic e OpenAI hanno presentato proposte diverse su come regolamentare l’intelligenza artificiale generativa. Le due aziende, che producono questa tecnologia, ora si scontrano su questioni di norme e controlli. Dopo aver dimostrato l’impatto crescente dell’IA nelle attività quotidiane, si trovano a dover affrontare un dibattito pubblico e legislativo sulle modalità di gestione e controllo di questi sistemi.

Ora che hanno convinto il mondo dell’importanza dell’intelligenza artificiale generativa nelle nostre vite, le aziende che la producono affrontano un ostacolo più tortuoso della conquista di nuove quote di mercato: la regolamentazione. Il Congresso americano è incapace di approvare una legge federale, diviso tra chi teme che regole severe rallentino l’innovazione e chi vuole impedire a Washington di cancellare le norme già approvate dai singoli Stati. In questo limbo OpenAI e Anthropic stanno cercando di imporre due modelli opposti. La società di Sam Altman vuole uno standard valido in tutto il paese. Quella guidata da Dario Amodei vuole invece che i singoli Stati approvino norme via via più severe, facendo di ogni nuova legge un punto di partenza per la successiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Anthropic e OpenAI hanno due visioni opposte su come regolamentare l’IA

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