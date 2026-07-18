Monopattini fuorilegge Su 12 controlli 11 multe

Durante recenti controlli nelle strade di Cormano e Bresso, sono state elevate 11 multe su 12 verifiche a monopattini non in regola. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle normative di circolazione e sicurezza sui mezzi, concentrandosi sui monopattini fuorilegge. Le auto e i mezzi elettrici sono stati sottoposti a controlli mirati, con particolare attenzione ai veicoli senza assicurazione o senza targa. Nessun altro dettaglio su eventuali sequestri o sanzioni aggiuntive è stato comunicato.

Sfrecciare in monopattino a Cormano e a Bresso in questi giorni è stato difficile, visti gli intensi controlli messi sulle strade dalle rispettive Polizie locali; sono, infatti, state una trentina in totale le sanzioni contestate dagli agenti nei piccoli territori comunali di queste due città, sia ai posti di blocco sia con i cosiddetti "controlli dinamici" delle pattuglie. A Cormano, l’altro ieri, vale a dire nel giorno in cui diventava obbligatoria l’assicurazione per questi mezzi, i vigili hanno fermato una dozzina di conducenti: ebbene solo uno di questi era perfettamente "in regola" con l’assicurazione, la targa e il casco, cioè solo l’8% dei fermati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Targa sui monopattini, il caos è servito: valanga di multe in tutta Italia

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