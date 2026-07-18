Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta DAZN | Finali - Programma Telecronisti 18 e 19 Luglio

Le finali dei Mondiali di calcio FIFA 2026 si svolgeranno il 18 e 19 luglio e saranno trasmesse in diretta su DAZN. La piattaforma pubblica il calendario completo di tutte le partite in programma, con orari e telecronisti assegnati per ciascun match. La programmazione copre entrambi i giorni, includendo tutte le partite del torneo. Gli utenti possono seguire gli incontri attraverso il servizio di streaming, con commenti e commentatori dedicati.

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