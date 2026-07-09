Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta DAZN | Quarti - Programma Telecronisti 9 - 11 Luglio

Da digital-news.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 9 e l’11 luglio, tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026 sono state trasmesse in diretta su DAZN. Sono stati trasmessi gli incontri di questa fase, con il calendario completo e gli orari di ogni partita. La piattaforma ha anche indicato i telecronisti che hanno commentato le varie gare durante questi giorni.

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