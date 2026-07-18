Il Mondiale si conclude domani sera con numeri record: il torneo ha visto un aumento delle squadre partecipanti, i prezzi dei biglietti sono aumentati significativamente e gli introiti della Fifa hanno raggiunto cifre elevate. I tifosi hanno speso molto per biglietti, viaggi e attività legate all’evento. Tutto è stato più grande rispetto alle edizioni precedenti, con costi e ricavi che superano le aspettative.

Si chiude domani sera il Mondiale delle esagerazioni. Dal numero delle squadre ai prezzi per i biglietti, dagli introiti per la Fifa agli esborsi dei tifosi per qualsiasi attività collegata, è stato tutto extra large. Le partite della prima fase, settantadue non proprio di alto livello, hanno superato quelle dell’intero torneo precedente, che erano sessantaquattro. Spagna e Argentina chiuderanno con il match numero centoquattro, chi vorrà assistervi dovrà richiedere un mutuo oppure fregarsene, perché appartiene al dieci per cento della popolazione che detiene il settantacinque per cento della ricchezza mondiale. Non è stata attuata una politica di sostenibilità economica, a parte il migliaio di ingressi che la federazione mondiale riserva ai cosiddetti e misteriosi tifosi fedeli, i quali pagheranno sessanta dollari per posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale esagerato: tutto maxi, dai ricavi ai prezzi. E i tifosi strapagano...

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