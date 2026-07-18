Lavorano per il rinnovo e il ruolo di Modric nel Milan. Il giocatore si allena durante le vacanze, mentre il club prepara una proposta vicina alla firma. La società punta a mantenere il centrocampista, che ha un ruolo di leadership nello spogliatoio. Contestualmente, si discute anche la possibilità di un suo coinvolgimento nelle competizioni europee. Il giocatore, secondo fonti vicine, sembra orientato a continuare con i rossoneri.

Modric è sempre più vicino alla permanenza in rossonero: gestione mirata, leadership nello spogliatoio e l’obiettivo di conquistare anche l’Europa League. Il futuro di Luka Modric sembra ormai sempre più legato al Milan. Dopo i continui contatti della dirigenza rossonera, con il pressing del proprietario Gerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic, il centrocampista croato sarebbe orientato a prolungare la propria esperienza a Milano per un’altra stagione. L’intenzione del fuoriclasse è quella di non chiudere la sua avventura rossonera con l’amarezza della mancata qualificazione in Champions League. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Lo staff tecnico guidato da Ruben Amorim avrebbe già studiato un piano specifico per valorizzare l’esperienza del classe 1985. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Modric verso il sì al Milan: rinnovo a un passo, Amorim gli prepara un ruolo chiave e lui si allena in vacanza

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