Durante le operazioni dei Carabinieri a Mirabella Eclano e zone limitrofe sono state denunciate due persone, sono state ritirate cinque patenti di guida e sono state effettuate verifiche antidroga con due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con sequestri di droga e sanzioni amministrative. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle identità o sui reati specifici.

Mirabella Eclano e hinterland, raffica di controlli dei Carabinieri contro reati predatori e stupefacenti. Servizi straordinari sul territorio. Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per prevenire e contrastare i reati predatori e i fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari che hanno interessato il comune eclanese e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mirabella Eclano, controlli dei Carabinieri: denunce, patenti ritirate e verifiche antidroga

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Ariano Irpino e Mirabella, controlli dei carabinieri

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