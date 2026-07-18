Milinkovic-Savic nel mirino di un altro club inglese

Da forzazzurri.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un altro club inglese ha manifestato interesse per il centrocampista serbo. La trattativa si aggiunge a quelle già in corso con altri team europei. Nel frattempo, il match tra Real Madrid e Napoli si svolgerà con numerosi tifosi partenopei presenti in tribuna. Non sono state fornite cifre ufficiali sui supporters che assisteranno alla partita, ma si prevede una grande affluenza di pubblico azzurro.

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