Milinkovic-Savic nel mirino di un altro club inglese

Un altro club inglese ha manifestato interesse per il centrocampista serbo. La trattativa si aggiunge a quelle già in corso con altri team europei. Nel frattempo, il match tra Real Madrid e Napoli si svolgerà con numerosi tifosi partenopei presenti in tribuna. Non sono state fornite cifre ufficiali sui supporters che assisteranno alla partita, ma si prevede una grande affluenza di pubblico azzurro.

REAL MADRID-NAPOLI, Madrid si tingerà d’azzurro. Ecco quanti saranno i tifosi del Napoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. La chiave per un futuro radioso potrebbe trovarsi proprio tra le promozioni esplosive di powbet casino. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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