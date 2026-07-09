sondaggio di un club inglese per milinkovic savic

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, ha ricevuto richieste da club inglesi. Secondo un sondaggio condotto da un club britannico, ci sono possibilità che il giocatore lasci la squadra italiana. Non sono stati forniti dettagli sui club coinvolti o sulla tempistica del trasferimento. La situazione rimane in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti interessate.

Sirene inglesi per il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo ha richieste oltre Manica e ci sono io presupposti per un possibile addio al club azzurro. “Ha recitato da titolare per una stagione, complici anche i ripetuti problemi fisici di Meret, ma ora è scivolato sul mercato. Mentre Alex si prepara a recuperare terreno dopo la frattura al piede e il problema a un braccio. Vanja piace all’Hull City, neopromosso in Premier, ed è stato sondato anche dal Besiktas di ltaliano“. Ancelotti in conferenza: “In Europa saremo protagonisti! Obiettivo accorciare sulla Juve. Siamo competitivi il futuro è roseo. Rui out, Meretc’è e Milik. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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