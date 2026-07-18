Il Milan ha riaperto la pista per il centrocampista Pierre-Emile Højbjerg, secondo fonti di mercato. Il club valuta un trasferimento e ha calcolato il costo dell'operazione, che comprende anche l’ingaggio del giocatore. Lo stipendio attuale del calciatore si aggira intorno a cifre elevate, mentre il prezzo di vendita si avvicina a diversi milioni di euro. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime ore.

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente nel reparto nevralgico del campo. La notizia lanciata in esclusiva nella serata di ieri dall'esperto Gianluca Di Marzio ha trovato piena ed ulteriore conferma nella giornata odierna su 'SportMediaset': il Diavolo è piombato con decisione sulle tracce di Pierre-Emile Højbjerg. Il classe 1995, centrocampista centrale danese attualmente in forza all' Olympique Marsiglia, è un profilo che l'area tecnica di Via Aldo Rossi segue da tempo. Già in passato accostato ai colori rossoneri, oggi Højbjerg rappresenta una pista caldissima per svariati motivi, a partire dai costi dell'operazione. Il club... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per il centrocampo rispunta l'idea Højbjerg: ecco quanto costa e quanto prende di stipendio

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