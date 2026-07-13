Il nuovo Milan di Ruben Amorim ha iniziato ufficialmente le sessioni a Milanello, con visite e test in programma. La squadra si è radunata questa mattina e alle 18 è prevista la prima sgambata. Tra i giocatori monitorati ci sono Chukwueze e Musah. La giornata segna l’avvio delle attività sotto la guida del nuovo allenatore.

MILANO Il conto alla rovescia è finito. Via al nuovo corso rossonero targato Ruben Amorim, oggi, a Milanello. Visite e test, poi la prima sgambata alle ore 18. Il tecnico ha convocato 26 giocatori, 8 dei quali aggregati da Milan Futuro. Arriveranno poi alla spicciolata i calciatori protagonisti ai Mondiali: Mike Maignan e Adrien Rabiot sono ancora in corsa, in vacanza invece Luka Modric (in attesa del sì al rinnovo) e Rafael Leao (in attesa di acquirenti), Christian Pulisic e Santiago Gimenez (peraltro infortunati), Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, Ardon Jashari e Pervis Estupiñan. Tra gli osservati speciali di oggi Christopher Nkunku: obiettivo rilancio con il nuovo corso offensivo targato Amorim. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il nuovo Milan di Amorim. Diavolo, si alza il sipario. Chukwueze e Musah tra gli osservati speciali

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ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI

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