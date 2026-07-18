Il Milan sta valutando l'acquisto di Lucumí, difensore attualmente in forza a un club di Serie A, a un prezzo di saldo. L'operazione potrebbe aggiungersi all'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, concluso per 30 milioni di euro complessivi. La società rossonera sta cercando di rinforzare la linea difensiva con più di un innesto durante questa sessione di mercato estiva.

L'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus inclusi (27,5 di parte fissa), non sarà l'unico innesto nel cuore della difesa del Milan di Rúben Amorim in questa sessione estiva di calciomercato. La retroguardia del Diavolo si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione strutturale, resa necessaria da movimenti in uscita che obbligano la dirigenza di Via Aldo Rossi a raddoppiare gli sforzi nel reparto arretrato. A fronte, infatti, delle due probabili partenze di David Odogu (destinato a partire in prestito secco per una stagione per maturare esperienza) e di Fikayo Tomori (per il quale si profila una cessione a titolo definitivo, con l'interesse concreto di club del calibro di Al-Hilal, Coventry, Newcastle e West Ham), arriverà a Milanello anche un altro difensore centrale di spessore internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, in difesa non solo Gila: spunta l'occasione Lucumí a prezzo di saldo. I dettagli

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