Il Milan ha deciso di blindare Christian Comotto e Francesco Camarda, rientrati dai prestiti allo Spezia e al Lecce. Durante il raduno, il tecnico Ruben Amorim valuterà con il club se inserirli in prima squadra o meno. La decisione sul loro futuro sarà presa dopo le valutazioni con l’allenatore e i giocatori.

Christian Comotto e Francesco Camarda sono due talenti rossoneri rientrati al Milan dopo i prestiti rispettivamente allo Spezia e al Lecce: il mediano e l'attaccante saranno valutati da Ruben Amorim durante il raduno, con il club, insieme all'allenatore e ai due giocatori che decideranno il loro futuro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan li vuole blindare per evitare possibili offerte di altri club: l'idea è di rinnovare i due contratti in scadenza a giugno 2028 fino al 2031. promowebapp Le gerarchie di Amorim e la maturazione di Comotto in Serie B. Amorim ha grande stima in entrambi, specialmente per Comotto che il portoghese ritiene uno dei centrocampisti a disposizione che può far parte della prima squadra in vista della stagione 202627. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Comotto e Camarda: il Milan vuole blindarli. Futuro in prima squadra? Il pensiero di Amorim

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