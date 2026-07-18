Milan da urlo | Foden è il sogno Leao la chiave Zaniolo rimane sullo sfondo

Da milanzone.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato del Milan potrebbe ancora riservare sorprese, dopo aver speso circa 100 milioni di euro per rinforzi come Gonçalo Ramos e Mario Gila. La società punta a un nuovo acquisto di alto livello, considerato un grande colpo, senza però ancora aver definito il nome. Foden è tra i possibili obiettivi, mentre Leao viene indicato come elemento chiave. Zaniolo al momento rimane in secondo piano nelle trattative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I botti del mercato rossonero potrebbero non finire qui. Dopo aver sborsato cento milioni per assicurarsi Gonçalo Ramos e Mario Gila, Cardinale vuole calare il tris con un colpo da novanta che farebbe impazzire il popolo milanista. Sistemati attacco e difesa, Amorim ha chiesto un trequartista di qualità da piazzare dietro la punta. A sinistra il tecnico portoghese farà affidamento su Pulisic e Nkunku, senza dimenticare Leao, che a questo punto diventa la vera chiave per arrivare a Phil Foden, che andrebbe ad affiancare Chukwueze a destra. Amorim vede l’inglese come l’innesto perfetto per il suo scacchiere tattico: un mancino naturale da schierare a destra per permettergli di accentrarsi e calciare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan da urlo foden 232 il sogno leao la chiave zaniolo rimane sullo sfondo
© Milanzone.it - Milan da urlo: Foden è il sogno, Leao la chiave. Zaniolo rimane sullo sfondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresaIl Milan sta valutando l’acquisto di Phil Foden dal Manchester City per la prossima stagione.

Zaniolo a un bivio: l’Udinese incontra l’entourage, sullo sfondo Juve e Milan. Cosa sta succedendoL’Udinese sta incontrando l’entourage di Nicolò Zaniolo per discutere di un possibile trasferimento.

Argomenti più discussi: Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresa; Clamoroso Milan, virata su Foden! La chiave con il Manchester City è Leao; Calciomercato Milan, si va avanti per Foden: i costi; Milan, sogno Foden per Amorim. Ma dipende tutto da Leao.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web