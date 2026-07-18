Il mercato del Milan potrebbe ancora riservare sorprese, dopo aver speso circa 100 milioni di euro per rinforzi come Gonçalo Ramos e Mario Gila. La società punta a un nuovo acquisto di alto livello, considerato un grande colpo, senza però ancora aver definito il nome. Foden è tra i possibili obiettivi, mentre Leao viene indicato come elemento chiave. Zaniolo al momento rimane in secondo piano nelle trattative.

I botti del mercato rossonero potrebbero non finire qui. Dopo aver sborsato cento milioni per assicurarsi Gonçalo Ramos e Mario Gila, Cardinale vuole calare il tris con un colpo da novanta che farebbe impazzire il popolo milanista. Sistemati attacco e difesa, Amorim ha chiesto un trequartista di qualità da piazzare dietro la punta. A sinistra il tecnico portoghese farà affidamento su Pulisic e Nkunku, senza dimenticare Leao, che a questo punto diventa la vera chiave per arrivare a Phil Foden, che andrebbe ad affiancare Chukwueze a destra. Amorim vede l’inglese come l’innesto perfetto per il suo scacchiere tattico: un mancino naturale da schierare a destra per permettergli di accentrarsi e calciare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan da urlo: Foden è il sogno, Leao la chiave. Zaniolo rimane sullo sfondo

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