Il Milan sta valutando l’acquisto di Phil Foden dal Manchester City per la prossima stagione. La trattativa dipende dalla disponibilità di Rafael Leao, che potrebbe influenzare le scelte di mercato. Nel frattempo, il club ha già in programma l’arrivo di Gonçalo Ramos, che arriverà dopo le vacanze estive. Spunta anche un possibile alleato inatteso per rafforzare l’attacco.

Il Milan pensa a un attacco a grandi firme per la prossima stagione. Dopo Gonçalo Ramos, atteso da Amorim dopo le vacanze estive, i rossoneri hanno messo nel mirino Phil Foden, fantasista del Manchester City. Al momento si tratta solo di un sogno che, svela Claudio Raimondi, potrebbe diventare realtà in caso di addio di Rafa Leao. Il nome del 26enne fa gola tanti a Casa Milan anche se, per ora, non si registrano contatti con l'entourage del calciatore seguito anche da Atletico Madrid e Galatasaray., Foden quindi è solo una suggestione per il Milan che potrebbe avere in Maresca, nuovo allenatore dei Citizens, un alleato a sorpresa. Il tecnico italiano infatti vorrebbe con sè Enzo Fernandez: un eventuale arrivo dell'argentino ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Foden, valutato circa 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresa

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