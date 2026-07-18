Milan colpo a sorpresa a parametro zero? Ecco chi può arrivare per il dopo Estupiñán

Il club sta valutando l’ingaggio di un giocatore svincolato, senza costi di trasferimento, come possibile sostituto di Estupiñán. La strategia di mercato punta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con una particolare attenzione alle operazioni a parametro zero. La sessione estiva di calciomercato si preannuncia intensa e potrebbe portare a cambiamenti significativi nella formazione, sotto la guida del tecnico Rúben Amorim.

La pianificazione a ' Casa Milan ' non si ferma, specialmente in una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia rivoluzionaria per lo scacchiere tattico di Rúben Amorim. La dirigenza rossonera si sta muovendo con largo anticipo per non farsi trovare impreparata di fronte all'imminente e probabile addio di Pervis Estupiñán. Il laterale mancino ecuadoriano è ormai a un passo dal vestire la maglia dell' Aston Villa: dopo aver blindato l'accordo pluriennale con il giocatore, restano da limare soltanto gli ultimi dettagli economici tra i due club per sancire la definitiva fumata bianca. Nel frattempo, secondo quanto rimbalzato con insistenza dai media tedeschi, i radar via Aldo Rossi si sono posati su un profilo di caratura internazionale per raccogliere l'eredità sulla corsia sinistra: Raphaël Guerreiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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L'INTER PREPARA IL COLPO A SORPRESA! STONES A COSTO ZERO FA SOGNARE, MA C'È UNA DOPPIA MINACCIA!

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