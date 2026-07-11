Il Milan ha annunciato che Camarda e Comotto resteranno in squadra fino a gennaio. La decisione è stata presa nell’ambito di un progetto di sviluppo dei giovani calciatori. Ruben Amorim sta collaborando con la società per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni della squadra in vista della prossima stagione. La società mira a recuperare posizione in classifica dopo aver terminato la stagione precedente fuori dalla zona Champions League.

Ruben Amorim sta lavorando insieme alla società per migliorare il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che vogliono riscattare un’annata che ha visto la squadra uscire dalla zona Champions League all’ultima giornata. Francesco Camarda potrebbe restare almeno fino a gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra le varie indicazioni relative ai possibili acquisti, Amorim ha parlato con il club anche dei giovani presenti in rosa con il tecnico che vorrebbe valutare con attenzione alcuni giovani presenti nella rosa a sua disposizione. Christian Comotto, Francesco Camarda e Alphadjo Cissè saranno a disposizione di Amorim nel ritiro e per loro potrebbero aprirsi le porte della permanenza in rossonero almeno per quello che riguarda la prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Amorim vuole dare spazio ai giovani: Camarda e Comotto in rossonero almeno fino a gennaio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Camarda, Comotto e la grande chance: con Amorim in tournée, l'obiettivo è restareUn giovane di 18 anni ha l’opportunità di restare in squadra, mentre il suo club sta in tournée con il tecnico Amorim.

Al via il nuovo corso del Milan targato Amorim: Camarda e Comotto verranno valutati in ritiroIl nuovo allenatore del Milan ha deciso di valutare i giocatori Camarda e Comotto durante il ritiro estivo.

Argomenti più discussi: Il futuro di Ricci al Milan, cosa cambia con Amorim: il centrocampista può lasciare i rossoneri?; TRIBUNA.COM * SERIE A: DI CANIO BOCCIA LEAO, NON C'È SPAZIO PER LUI NEL NUOVO MILAN: UNO COME AMORIM NON PUÒ CONVIVERE CON CHI PENSA A MODA E RAP; Amorim disegna il suo Milan: le indicazioni dalla conferenza; Milan, Jashari resta: Amorim lo considera centrale nel progetto rossonero.

#Amorim deve avere il coraggio di investire su #Comotto e #Camarda. I grandi cicli nascono anche così: dando spazio ai talenti di casa. Se il #Milan vuole ritrovare uno zoccolo duro italiano, il futuro è già a Milanello. Va coltivato, non cercato altrove. x.com

Novità Guernier, curiosità Cissè: Milan, ecco il piano di Amorim per i giovaniMilan, largo ai giovani: ecco chi sarà valutato da Amorim per la prima squadra ... msn.com