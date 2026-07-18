Un mezzo della spazzatura è finito contro il guardrail sulla Statale 100, causando traffico intenso e code. L’incidente si è verificato vicino a Capurso, in direzione di Bari, sabato 18 luglio. L’autista è stato soccorso dai vigili del fuoco, che sono intervenuti per metterlo in sicurezza. La strada rimane bloccata, con disagi alla viabilità nella zona. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti.

Traffico per ora in tilt e lunghe code. Mattinata di disagi a ridosso di Bari dove nella giornata di sabato 18 luglio un incidente si è verificato sulla SS100, in direzione del capoluogo, all'altezza di Capurso per prestare soccorso all'autista di un mezzo della spazzatura che, dopo essere uscito di strada, è finito contro il guardrail.La squadra dei vigili del fuoco del comando di Bari, già nelle immediate vicinanze poiché di rientro da un precedente intervento, è giunta rapidamente sul posto. La tempestività dei soccorsi si è rivelata determinante. Infatti, l'autista, rimasto incastrato all'interno della cabina, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Mezzo della spazzatura finisce sul guardrail. Traffico in tilt sulla Statale 100. Autista salvato dai vigili del fuoco

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