Daino finisce in un canale Salvato dai vigili del fuoco
Un daino è finito in un canale di raccolta acque vicino al cimitero di Chiusdino. Il canale, profondo circa tre metri, si trova a margine della strada. L’animale, un esemplare adulto, non riusciva a uscire e si è trovato intrappolato. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. Hanno raggiunto il daino e, dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno riportato al di fuori del canale.
Il canale di raccolta delle acque che si trova a bordo strada, vicino al cimitero di Chiusdino, era piuttosto profondo. Quasi tre metri. Il daino, un esemplare adulto caduto all’interno, non riusciva più ad uscire. Sembra che si trovasse lì da più di un giorno quando sono stati chiamati i vigili del fuoco. Solo loro sapevano come fare per evitare che morisse prigioniero del cemento, per la fame e la sete visto anche per il grande caldo di questi giorni. Poco dopo le 9 la segnalazione al comando provinciale che ha inviato sul posto una squadra. Ma anche personale Saf, del nucleo speleo alpino fluviale, specializzato in soccorsi in zone e condizioni impervie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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