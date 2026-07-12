daino finisce in un canale salvato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un daino è finito in un canale di raccolta acque vicino al cimitero di Chiusdino. Il canale, profondo circa tre metri, si trova a margine della strada. L’animale, un esemplare adulto, non riusciva a uscire e si è trovato intrappolato. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. Hanno raggiunto il daino e, dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno riportato al di fuori del canale.