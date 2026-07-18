Metti un tuffo al cinema Anteo Quindici piscine aperte nei film
Al cinema Anteo si può visitare fino al 12 settembre la mostra “Pools - Le piscine nel cinema” dell’illustratrice Alice Iuri. Sono esposte immagini di quindici piscine rappresentate nei film, alcune aperte, altre chiuse o in ristrutturazione. La rassegna si svolge nel Palazzo del Cinema, offrendo uno sguardo visivo sulle diverse rappresentazioni delle piscine sul grande schermo.
Tra piscine chiuse, piscine affollate e piscine in ristrutturazione, in questa estate milanese tocca tuffarsi di fantasia. Ci pensa l’ Anteo a rinfrescare lo sguardo fino al 12 settembre, ospitando nel suo Palazzo del Cinema la mostra “ Pools - Le piscine nel cinema “ dell’illustratrice Alice Iuri. Originaria di Udine, da 10 anni vive a Milano, dove coltiva la sua arte lungo due binari paralleli: grafica editoriale da un lato e illustrazione sperimentale e indipendente dall’altro, come la sua prima fanzine. "Approcci molto diversi che a volte si incontrano. Ed è dal contrasto che nascono le idee", racconta. È nata così l’ultima mostra, che ospita il suo lavoro di ricerca nel cinema: da una parte ci sono i ritratti dei registi - tra Kubrick e Dario Argento - dall’altra ci si immerge nei film che ruotano attorno a piscine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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