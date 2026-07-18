Tra piscine chiuse, piscine affollate e piscine in ristrutturazione, in questa estate milanese tocca tuffarsi di fantasia. Ci pensa l’ Anteo a rinfrescare lo sguardo fino al 12 settembre, ospitando nel suo Palazzo del Cinema la mostra “ Pools - Le piscine nel cinema “ dell’illustratrice Alice Iuri. Originaria di Udine, da 10 anni vive a Milano, dove coltiva la sua arte lungo due binari paralleli: grafica editoriale da un lato e illustrazione sperimentale e indipendente dall’altro, come la sua prima fanzine. "Approcci molto diversi che a volte si incontrano. Ed è dal contrasto che nascono le idee", racconta. È nata così l’ultima mostra, che ospita il suo lavoro di ricerca nel cinema: da una parte ci sono i ritratti dei registi - tra Kubrick e Dario Argento - dall’altra ci si immerge nei film che ruotano attorno a piscine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metti un tuffo al cinema Anteo. Quindici piscine (aperte) nei film

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