meteo le previsioni in campania per sabato 18 luglio 2026

Il meteo in Campania per sabato 18 luglio 2026 prevede tempo soleggiato in tutta la regione. A Avellino il cielo sarà sereno senza precipitazioni durante tutta la giornata. Non sono attese piogge o temporali in altre zone della regione. Le temperature massime si aggireranno intorno ai valori stagionali, con cieli limpidi e assenza di nuvole significative. La giornata si svolgerà con condizioni di stabilità atmosferica.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 18 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4701m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4704m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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