Messi torna sulla foto con Yamal | un dettaglio lo lascia senza parole

Notizia in breve

Alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna, Messi ha commentato la foto con Yamal da neonato. Il campione ha sottolineato un dettaglio che gli ha lasciato senza parole. La foto ritrae l’attuale stella spagnola bambino, con Messi che lo tiene in braccio. Messi ha espresso sorpresa per un particolare che non aveva notato prima. La foto è diventata virale sui social, attirando l’attenzione di molti tifosi.