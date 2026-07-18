Messi torna sulla foto con Yamal | un dettaglio lo lascia senza parole
Alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna, Messi ha commentato la foto con Yamal da neonato. Il campione ha sottolineato un dettaglio che gli ha lasciato senza parole. La foto ritrae l’attuale stella spagnola bambino, con Messi che lo tiene in braccio. Messi ha espresso sorpresa per un particolare che non aveva notato prima. La foto è diventata virale sui social, attirando l’attenzione di molti tifosi.
Alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna, Lionel Messi torna a parlare della celebre foto che lo ritrae con Lamine Yamal quando era ancora un neonato. Il capitano dell’Argentina elogia il talento spagnolo, ma avverte: "Proveremo a impedirgli di esprimere il suo miglior calcio". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Messi Destroyed Lamine Yamal Dream
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