Messi e l' Argentina | perché è la storia d' amore più bella del calcio

Da video.gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultima partita di Lionel Messi con l'Argentina rappresenta la fine di un capitolo per il calcio nazionale. La sfida si è svolta contro la Spagna, che l’ha accolto dopo aver vinto contro l’Inghilterra. La gara ha avuto un forte significato simbolico, segnando la conclusione di una carriera internazionale lunga e ricca di successi. La partita ha suscitato emozioni profonde tra i tifosi, legati al giocatore come simbolo della nazionale.

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Cosa significa per un argentino l'ultima partita di Lionel Messi? La chiusura di un'era, davanti al Paese - la Spagna - che l'ha accolto, dopo aver vinto una partita - quella contro l'Inghilterra - che cela sempre questioni politiche profonde. Dunque sì, quella del 19 luglio per il popolo argentino non sarà una partita come le altre. Certo, perché è una finale mondiale, ma anche perché sarà l'ultima occasione di vedere con la maglia della Seleccion il loro idolo, il loro mito, la loro leggenda. Un dietro le quinte della relazione tra Messi e l'Argentina, la storia d'amore più bella del calcio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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