L'ultima partita di Lionel Messi con l'Argentina rappresenta la fine di un capitolo per il calcio nazionale. La sfida si è svolta contro la Spagna, che l’ha accolto dopo aver vinto contro l’Inghilterra. La gara ha avuto un forte significato simbolico, segnando la conclusione di una carriera internazionale lunga e ricca di successi. La partita ha suscitato emozioni profonde tra i tifosi, legati al giocatore come simbolo della nazionale.

Cosa significa per un argentino l'ultima partita di Lionel Messi? La chiusura di un'era, davanti al Paese - la Spagna - che l'ha accolto, dopo aver vinto una partita - quella contro l'Inghilterra - che cela sempre questioni politiche profonde. Dunque sì, quella del 19 luglio per il popolo argentino non sarà una partita come le altre. Certo, perché è una finale mondiale, ma anche perché sarà l'ultima occasione di vedere con la maglia della Seleccion il loro idolo, il loro mito, la loro leggenda. Un dietro le quinte della relazione tra Messi e l'Argentina, la storia d'amore più bella del calcio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Messi e l'Argentina: perché è la storia d'amore più bella del calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Se metieron con la CAMPESINA EQUIVOCADA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messi fa 39 anni, gli auguri dell'Argentina: "Hai cambiato la storia del calcio"

Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: "Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia"Durante la partita tra Argentina ed Egitto, Lautaro Martinez ha fornito l'assist decisivo a Enzo Fernandez negli ultimi minuti, contribuendo alla...

Temi più discussi: Mondiali: l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 e va in finale, rimonta con doppietta all'85 e 92esimo; Mondiali 2026. Argentina e Messi in campo per scrivere la storia: le 7 partite verso la finale; Telecronista argentino impazzisce al gol di Messi: C***o! Che gol!; Due assist di Messi, gol di Lautaro al 92’: l’Argentina ribalta l’Inghilterra (2-1) e vola in finale.

MONDIALI 2026 - Argentina, Messi: La foto dell'Unicef quando Yamal era un neonato è una cosa folle, adesso ci affronteremo in una finale mondiale, gli auguro sempre tutto il meglio ift.tt/wRijXCa x.com

ARGENTINA Dopo il gol di Gordon, l’Inghilterra si chiude e subisce il forcing dell’Argentina. Alla fine la squadra di Tuchel non regge e nel finale subisce 2 gol. Prima Enzo, poi Lautaro, entrambi su assist dell’eterno Leo Messi reddit

Argentina, Scaloni: L'ultima di Messi? Non lo so, non smette mai di sorprenderciIl ct dell'Albiceleste parla in conferenza stampa alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Spagna ... msn.com

Scaloni verso la finale Mondiale: Messi storia e leggenda, Argentina unita è commoventeIl ct dell'albiceleste parla in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo atto della Coppa del Mondo contro la Spagna: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com