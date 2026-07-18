Lionel Messi ha commentato la foto scattata quando aveva pochi mesi, che lo ritrae con Lamine Yamal, alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna. La foto mostra il giocatore argentino bambino insieme al giovane calciatore spagnolo, ed è diventata iconica. Messi si è espresso sulla presenza di Yamal in quella immagine, senza fornire dettagli aggiuntivi.

Alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna, Lionel Messi torna a parlare della celebre foto che lo ritrae con Lamine Yamal quando era ancora un neonato. Il capitano dell’Argentina elogia il talento spagnolo, ma avverte: "Proveremo a impedirgli di esprimere il suo miglior calcio". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Messi commenta l'iconica foto con Yamal: un dettaglio lo lascia senza parole

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Messi Met Yamal as a Baby

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