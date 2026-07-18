Mikel Merino ha dichiarato di sentirsi come Lautaro Martinez e di voler completare il lavoro in Spagna. L’ex giocatore, che avrebbe potuto contendere una maglia da titolare in nazionale, ha spiegato di essere stato vicino a perdere il Mondiale a causa di una frattura nascosta e subdola. Merino ha affermato che è un miracolo essere ancora in corsa, sottolineando la propria determinazione a contribuire alla squadra.

Altro che Supersub. "È un miracolo che io sia qui" dice sincero Mikel Merino. Che in condizioni normali avrebbe lottato per una maglia da titolare con la Spagna finalista, e invece una frattura nascosta e subdola gli ha quasi fatto perdere il Mondiale. De la Fuente l’ha aspettato e lui l’ha ripagato con le reti decisive contro il Portogallo negli ottavi, quando era in campo da 5 minuti, e contro il Belgio nei quarti, dopo 115 secondi dall’ingresso sul terreno di gioco, record per la nazionale spagnola. Per capirsi: il 25 gennaio Mikel Merino gioca con l’Arsenal, ma non ne può più: il piede destro fa malissimo. Si ferma, ma nessuno capisce cosa ci sia che non va. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Merino: "Spagna, ci penso io. Mi sento come Lautaro. Finiamo il lavoro"

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