Un nuovo modello di van elettrico, chiamato Mercedes Vle, si distingue per il suo design lussuoso, che si ispira alle limousine. La vettura offre sedili che ripropongono il comfort di una classe business, con materiali di alta qualità e spazio abbondante. La guida del veicolo è elettrica, con un motore che garantisce prestazioni adeguate per un mezzo di questa categoria. La produzione di questa versione di lusso si concentra su una configurazione pensata per il massimo comfort durante i viaggi.

Il lusso cambia pelle e si traveste da van. Non è più indispensabile un’ammiraglia per viaggiare nel massimo del comfort, su sedili da business class aeronautica, cullati da sospensioni pneumatiche e protetti dal frastuono del mondo esterno da vetri fonoisolanti: per Mercedes, tutto questo può essere ottenuto con il nuovo Vle, van elettrico che ambisce a un livello di esclusività superiore. Più in su ci sarà, nel prossimo futuro, un’ulteriore interpretazione di questo approccio, data con il van Vls che, nella versione più estrema, avrà il privilegio di fregiarsi del marchio Maybach, primo veicolo di questo tipo a poterlo fare nella storia della casa di Stoccarda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Vle: come si guida il van elettrico che si è fatto limousine

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Mercedes VLE | Jet privato, limousine o van

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