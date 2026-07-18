Mercato Milan Accomando | C' è un big in uscita e per la fascia sinistra…

Un giocatore di grande esperienza sta lasciando il mercato del Milan, mentre per la fascia sinistra si punta a un calciatore svincolato di alto livello. Questi sono gli ultimi aggiornamenti forniti da un esperto di mercato sulla rosa della squadra. Attualmente, non sono state rese note le identità specifiche dei calciatori coinvolti.

Orazio Accomando dà gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato rossonero. In uscita c'è un big della difesa, mentre per la fascia sinistra l'obiettivo è uno svincolato di lusso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Temi più discussi: Raimondi: Milan, dopo Gila c'è Kristensen?; Milan, serve anche cedere: la Premier arriva in soccorso dei rossoneri, Estupinian e Tomori possono salutare presto; Napoli, AdL ha indicato la via: vendere e ancora vendere; Il Milan? No, è il Como la regina del mercato italiano: già spesi 104 milioni.

Prima o poi ne beccherà una Su Atta palo in faccia in 20 minuti Su Maldini è così convinto che quando capisce di aver sbagliato posta MAH Il Messi del mercato L'Haaland delle news Più letale di Mbappè Mr. 3dAgosto @lucacerchione x.com

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