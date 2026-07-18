Mercato Fiorentina scatenata | visite mediche per un centrocampista
La Fiorentina ha completato l'acquisto di un centrocampista dal Trabzonspor, battendo anche il concorso del Napoli. Il trasferimento è stato valutato circa 30 milioni di euro. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche e si sta preparando a unirsi alla squadra. La società viola ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo centrocampista, che si aggiunge alla rosa in vista delle prossime competizioni.
Colpo da 30 milioni per i viola, il nuovo acquisto arriva dal Trabzonspor, battuto anche il Napoli. Tutti i dettagli con Orazio Accomando. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Fiorentina scatenata sul mercato
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