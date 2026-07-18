Mercato Fiorentina scatenata | visite mediche per un centrocampista

Notizia in breve

La Fiorentina ha completato l'acquisto di un centrocampista dal Trabzonspor, battendo anche il concorso del Napoli. Il trasferimento è stato valutato circa 30 milioni di euro. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche e si sta preparando a unirsi alla squadra. La società viola ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo centrocampista, che si aggiunge alla rosa in vista delle prossime competizioni.