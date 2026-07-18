Meglio l’esame senza crediti Altrimenti aboliamolo proprio

Quando si discute di bocciature all’Esame di maturità, si deve tener conto di due celebri aforismi: il nietzecheano Umano, troppo umano e il classicheggiante Bene judicat qui bene distinguit. Ribadisco la mia contrarietà al sistema dei crediti perché, umanamente, troppo umanamente, in tre anni i docenti sono portati - vista la frequentazione e la naturale affectio verso gli studenti - ad arrotondare voti e crediti che sommati in tre anni possono portare a valutazioni diciamo incongruenti. Ogni anno si può dare un punto in più nella fascia di oscillazione (e sono tre punti che crescono) e poi, ancora umanamente, il consiglio di classe fa fatica a non ammettere agli esami uno studente con la cui vita e crescita ha convissuto per tre o anche cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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