Meghan Markle | la grande tristezza e la profonda umiliazione per come si è svolta la settimana di Harry in Gran Bretagna

Meghan Markle ha espresso una forte tristezza e umiliazione per come si è svolta la settimana di Harry in Gran Bretagna. Durante una visita privata, il re ha potuto riabbracciare i nipoti, assenti William e Kate, che erano impegnati in un evento ufficiale a Windsor. Non ci sono stati incontri tra i due fratelli, e la presenza di William e Kate all’evento di polo è stata ufficialmente motivata da impegni istituzionali.

Tant'è vero che, durante la visita privatissima in cui Re Carlo ha potuto riabbracciare i suoi nipoti - che non vedeva dal 2022 - William e Kate non c'erano: ufficialmente per impegni istituzionali (erano a Windsor per la partita di polo), ma più probabilmente non c'era nessuna intenzione di incontrarsi. Le tensioni sono lunghe da appianare, dopo tutto quello che è successo. Il libro scandalo senza precedenti del secondogenito di Carlo e Diana, la Megxit e il gossip che ne è conseguito, l'allontanamento anche formale dalla Famiglia Reale britannica. Tutto questo ha portato a strascichi lunghissimi, a una famiglia che sembra essersi totalmente disgregata - almeno da quel ramo - e che continua a farsi quelli che sembrano piccoli dispetti e che di certo non fanno bene all'immagine pubblica dei Royals. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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