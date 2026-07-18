Scade il 27 ottobre il termine per iscriversi al corso di formazione per medici di famiglia. La Federazione italiana dei medici invita i giovani dottori a partecipare, sottolineando l'importanza di formarsi per questa professione. Non ci sono ancora abbastanza iscrizioni e l’associazione fa appello affinché più medici si uniscano. Il corso è obbligatorio per coloro che intendono esercitare come medici di famiglia e rappresenta un passo fondamentale per l’ingresso nel settore.

«Presentatevi al corso, abbracciate la professione di medico di famiglia». È un appello accorato quello che la Federazione italiana dei medici di medicina generale ( Fimmg ) lancia ai giovani laureati in vista del 27 luglio, quando scadrà il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2026-2029, con 2.621 borse disponibili. Un appello ai giovani medici a «cogliere questa opportunità e a scegliere una professione destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel Servizio sanitario nazionale». Una carenza «gravissima» Il 27 luglio è per la Fimmg un appuntamento importante in un momento di forte difficoltà: i dottori di base sono attualmente circa 37mila e all'appello ne mancherebbero oltre 5. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Medici di famiglia cercansi, il 27 scade il termine per il corso di formazione. Appello della Federazione ai giovani dottori: "Partecipate"

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