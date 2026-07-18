Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La sua miglior prestazione di 1:44 si è imposta in una Q3 molto equilibrata sul circuito di Spa. Max Verstappen ha sottolineato che la scia è stata fondamentale durante le qualifiche e ha aggiunto che domani sarà importante gestire le gomme.

Si è chiusa con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Spa, al termine di una Q3 molto equilibrata, l’italiano ha firmato il crono di 1:44.361, dimostrando tutta la superiorità sul giro secco e conquistando una partenza al palo importante in vista di domani. Per l’emiliano si tratta della sesta pole position stagionale. Antonelli, con un ultimo run perfetto, è riuscito ad anticipare di ben 317 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese, grazie anche alla scia del compagno di squadra Isack Hadjar, domani scatterà dalla seconda piazza e darà sicuramente battaglia per la prima vittoria nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “La scia è stata fondamentale, domani la gestione gomme sarà importante”

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