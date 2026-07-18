Massolin il gigante francese che sogna l' Inter | il ritiro per convincere Chivu

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massolin, il giocatore francese con i capelli ricci e folti, si sta allenando con il team, cercando di convincere la dirigenza a trattenerlo. I tifosi lo hanno notato durante le sessioni di allenamento, dove si distingue per la sua presenza fisica. La sua presenza nel ritiro è finalizzata a rafforzare la sua posizione in vista di un possibile trasferimento, mentre si discute il suo futuro con il club.

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I tifosi stanno imparando a conoscerlo. La sua capigliatura voluminosa e tutta riccia aiuta a distinguerlo anche da lontano, quando è quasi un puntino su una bici che va o torna dal campo d’allenamento. Yanis Massolin è un calciatore dell’Inter da gennaio, quando il club l’ha acquistato dal Modena. Poi lì è rimasto fino alla fine della stagione e nerazzurro a tutti gli effetti lo è diventato dal 13 luglio, il giorno del raduno ad Appiano Gentile. In ritiro si vede spesso insieme a Andy Diouf. Sarà perché sono praticamente coetanei, hanno un anno di differenza, sarà perché sono entrambi dei “galletti” e quindi è stato più semplice creare questa connessione francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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