Ieri mattina all’ufficio postale di Martina Franca 3 non c’era nessuno allo sportello, mentre un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri erano presenti all’esterno. I carabinieri hanno soccorso una lavoratrice colta da malore e l’hanno portata via in condizioni di emergenza. Nessun cliente o dipendente era presente all’interno al momento. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti e dei testimoni.

Scrive Giuseppe Manfuso: DUE ANGELI IN DIVISA Questa mattina (ieri, ndr.) al nostro arrivo all’ufficio postale di Martina Franca 3, la presenza di un’ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri ci ha fatto immediatamente temere il peggio. Purtroppo, la collega Doriana, sola all’interno dell’ufficio monoperatore, era stata colta da un malore ed era riversa sul pavimento. Speriamo possa riprendersi quanto prima. A salvarla è stata l’attenzione di due Carabinieri che, transitando casualmente davanti all’ufficio, non vedendo nessuno dietro le vetrate degli sportelli, hanno deciso di fermarsi e verificare che fosse tutto a posto. È stato così che si sono accorti della collega a terra e sono riusciti a intervenire tempestivamente, allertando immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: nessuno allo sportello postale, notato dai carabinieri che hanno salvato la lavoratrice colta da malore Ieri

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