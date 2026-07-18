Gli avvocati annunciano nuovi guai giudiziari per un noto avvocato, dopo la sentenza definitiva nel caso di Grinzane Cavour. La vicenda, che ha già suscitato dolore e rabbia nella comunità, si amplia con un nuovo fronte giudiziario ancora da definire. La notizia si aggiunge alle tensioni già presenti, senza dettagli sui capi d’accusa o sulle accuse specifiche. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Una vicenda che continua a lasciare dietro di sé dolore, rabbia e domande. Dopo la sentenza definitiva, mentre il caso di Grinzane Cavour resta impresso nella memoria della comunità, si apre ora un nuovo fronte destinato a far discutere. E riguarda denaro, promesse e famiglie che attendono ancora risposte. Secondo quanto riferito dall’avvocato Giuseppe Roberto Caruso, Mario Roggero non avrebbe ancora versato le somme dovute alle parti civili. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, i rapinatori uccisi davanti alla sua attività nel Cuneese. Caruso, che nel processo ha assistito la compagna e le figlie di Mazzarino, ha spiegato che potrebbe essere ormai vicino il momento di procedere per vie esecutive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero, altri guai giudiziari: l’annuncio degli avvocati

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