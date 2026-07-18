Mario Adinolfi non convince la giudice la versione sui bonifici con le causali false Perché resta ai domiciliari per la truffa | cosa non può ancora fare

Mario Adinolfi è rimasto ai domiciliari dopo un interrogatorio durato circa un'ora. La giudice Giulia Arcieri ha respinto la richiesta di revoca degli arresti presentata dai suoi avvocati, evidenziando che la sua versione sui bonifici con causali false non è risultata convincente. Adinolfi non può ancora svolgere alcune attività, ma i dettagli specifici non sono stati comunicati.

Non è bastata un’ora di interrogatorio a cui è stato sottoposto Mario Adinolfi per convincere il giudice Giulia Arcieri a farlo tornare libero. La gip ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dagli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo. Per il fondatore del Popolo della Famiglia, le accuse sollevate dall’aggiunto Maurizio Arcuri restano invariato, così come le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione e alla possibilità che vengano compromessi gli accertamenti ancora in corso. Adinolfi, 54 anni, è accusato di aver truffato decine di persone, tra cui anziani e soggetti fragili, con la promessa di alti guadagni nelle scommesse sul calcio attraverso il sistema battezzato «Scommessa Collettiva». 🔗 Leggi su Open.online

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