Marina di Pietrasanta | scontro bici-scooter grave ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 luglio a Marina di Pietrasanta. Alle 1.30, una bicicletta e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La giovane è stata trasportata in ospedale con codice rosso. Le indagini sono in corso per stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente.

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Incidente stradale a Marina di Pietrasanta nella notte fra il 17 e il 18 luglio 2026. Intorno alle ore 1.30 una bicicletta e uno scooter si sono scontrati per cause in corso diaccertamento. L’impatto è avvenuto all’altezza dello stabilimento balneare La Canniccia. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una giovane di 22 anni residente a Milano e in vacanza in Versilia, che nell’urto ha riportato un trauma cranico. La ragazza è rimasta vigile e cosciente durante i soccorsi ma, considerate le sue condizioni, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 3all’ospedale Cisanello di Pisa. Ferito anche il conducente dello scooter, un uomo di 41 anni,trasferito in codice giallo all’ospedale Versilia per gli accertamenti e le cure del caso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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