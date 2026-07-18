Mare di Ponente nuovo stop alla balneazione Nel Canale H superati i valori microbiologi Legambiente e comitati | Fare chiarezza sul continuo fenomeno
Il tratto di mare di Ponente davanti al Canale H non è più balneabile. Il Comune di Barletta ha deciso di vietare la balneazione dopo che le analisi del 9 luglio hanno superato i limiti microbiologici stabiliti dalla legge. Legambiente e i comitati locali chiedono chiarezza sulla ripetizione di questi episodi. Le autorità hanno comunicato che le acque non sono sicure per la balneazione fino a ulteriori controlli.
Il tratto di mare di Ponente antistante il Canale H non è balneabile. A stabilirlo è il Comune di Barletta dopo gli esiti delle analisi effettuate il 9 luglio scorso, che hanno evidenziato un superamento dei valori microbiologici previsti dalla normativa per le acque di balneazione. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Cosimo Cannito, che ha dato seguito all’ordinanza del 16 giugno scorso disponendo l’interdizione temporanea dello specchio d’acqua interessato dall’immissione del canale.«Le analisi finalizzate alla verifica della salubrità dell’acqua di balneazione, eseguite in data 9 luglio scorso, hanno evidenziato il superamento dei valori microbiologici (escherichia coli ed enterococchi) fissati dal D. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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