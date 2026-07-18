Mare di Ponente nuovo stop alla balneazione Nel Canale H superati i valori microbiologi Legambiente e comitati | Fare chiarezza sul continuo fenomeno

Notizia in breve

Il tratto di mare di Ponente davanti al Canale H non è più balneabile. Il Comune di Barletta ha deciso di vietare la balneazione dopo che le analisi del 9 luglio hanno superato i limiti microbiologici stabiliti dalla legge. Legambiente e i comitati locali chiedono chiarezza sulla ripetizione di questi episodi. Le autorità hanno comunicato che le acque non sono sicure per la balneazione fino a ulteriori controlli.