Maratona Temptation Island | cinque puntate in 9 giorni Cosa succederà alle coppie

È stata annunciata una maratona di cinque puntate di Temptation Island, trasmesse in nove giorni. La programmazione si svolgerà tra il 18 e il 26 luglio 2026. La serie, giunta alla sua fase centrale, mostrerà le vicende delle coppie coinvolte nel reality. La formula prevede una diffusione consecutiva delle puntate, senza pause tra le serate.

Milano, 18 luglio 2026 - Sta arrivando la “formula saga” di Temptation Island. Il cult trash dell’estate televisiva italiana è giunto al giro di boa ed entra nel vivo con una sorta di maratona: cinque puntate in meno di dieci giorni, nove per la precisione. Come era avvenuto nella passata edizione, il docu-reality targato Fascino di Maria De Filippi, a cura di Raffaella Mennoia e condotto da Filippo Bisciglia lancia la maratona: ben cinque puntate in meno di due settimane. Quando va in onda e quando finisce Temptation Island . Domani, domenica 19 luglio, si concludono i Mondiali di calcio. Questo fa sì che i palinsesti televisivi possano tornare a non avere vincoli fissi di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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