Mamma e figlia | Sophie Codegoni racconta una nuova esperienza insieme alla piccola

Sophie Codegoni ha condiviso sui social una giornata trascorsa con la figlia sulla pista di pattinaggio. La foto mostra madre e figlia che si divertono insieme, tra risate e sorrisi. È stata una giornata dedicata al gioco e al tempo passato insieme, segnando un’altra tappa nel percorso di maternità. La cantante ha documentato il momento di svago, evidenziando il piacere di condividere queste esperienze con la piccola.

Sophie Codegoni, nuova esperienza con la figlia: una giornata sulla pista di pattinaggio conquista i social. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, delle risate e di un’altra preziosa tappa nel viaggio della maternità. Sophie Codegoni ha condiviso con i suoi follower una nuova esperienza vissuta insieme alla figlia, scegliendo una location insolita ma ricca di fascino: una pista di pattinaggio. Un momento semplice, ma capace di catturare l’attenzione dei fan, che hanno immediatamente riempito i social di commenti affettuosi. Leggi anche Beatrice Luzzi protagonista a Chieti: dove e quando incontrarla Sophie ha rivelato: “Tra l’altro dove l’ho portata è la mia prima pista delle gare di pattinaggio dove ho fatto le mie primissime gare, ed io ero veramente timida. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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