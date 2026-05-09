Festa della Mamma | da Rosalinda Cannavò a Sophie Codegoni le influencer celebrano l’amore più autentico

In occasione della Festa della Mamma, diverse influencer italiane hanno condiviso sui social momenti dedicati alle proprie madri. Tra foto e messaggi pubblicati, alcune hanno espresso affetto e gratitudine attraverso post e storie, puntando a celebrare il rapporto tra madre e figlia. Le celebrazioni si sono svolte principalmente online, coinvolgendo un vasto pubblico di follower e appassionati di queste figure pubbliche.

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Festa della Mamma, tra dolcezza e social: da Rosalinda Cannavò a Sophie Codegoni, le influencer celebrano l’amore più autentico. Cuori, fotografie intime, mani minuscole strette a quelle delle mamme e dediche capaci di commuovere migliaia di follower. Anche quest’anno la Festa della Mamma si trasforma in un gigantesco album collettivo sui social, dove le influencer italiane scelgono di mostrarsi nella loro versione più vera: non solo personaggi pubblici, ma donne, compagne e soprattutto mamme. Tra le protagoniste più amate c’è Rosalinda Cannavò, che negli ultimi anni ha condiviso con il pubblico una trasformazione profonda, fatta di emozioni, fragilità e nuova consapevolezza.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Festa della Mamma: da Rosalinda Cannavò a Sophie Codegoni, le influencer celebrano l’amore più autentico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Sophie Codegoni ha un nuovo amore? Spuntano le foto, chi é lui Nuovo amore per Sophie Codegoni: chi è e perchè è già famosoSophie Codegoni torna a far parlare di sé per un nuovo amore che arriva dopo un periodo complesso segnato dal rapporto con Alessandro Basciano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; ?Come nasce la Festa della Mamma e perché si festeggia la seconda domenica di maggio: storia e origini della ricorrenza; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia. La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventòPer la Festa della Mamma, quest'anno domenica 10 maggio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna. Ma pochi conoscono la storia della donna che ha reso possibile questa ... ansa.it Auguri buona festa della mamma 2026 | Dalle canzoni alle poesie, le frasi migliori da inviare domaniAuguri buona festa della mamma 2026: le frasi più belle, tra canzoni e poesie, per i messaggi da inviare domani ... ilsussidiario.net Il Conita Rieti ODV dona cuori di cioccolato ai bambini per la Festa della Mamma x.com [Ufficiale] FESTA DELLA MAMMA: PER IL TERZO ANNO, L'AC MILAN SCENDE IN CAMPO INDOSSANDO I COGNOMI DA RAGAZZA DELLE LORO MADRI reddit