Malattie rare la diagnosi che anticipa il futuro

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una diagnosi precoce di malattie rare permette di intervenire prima che si manifestino i sintomi, offrendo la possibilità di modificare significativamente il decorso della malattia. Questa possibilità si realizza grazie a strumenti diagnostici che identificano le condizioni ancora nello stadio asintomatico. La diagnosi tempestiva è considerata fondamentale per migliorare le prospettive di cura e gestione delle malattie rare nei bambini.

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Firenze, 18 luglio 2026 — Diagnosticare una malattia rara prima che compaiano i sintomi, quando intervenire può ancora cambiare radicalmente il destino di un bambino. È stato questo il filo conduttore della serata promossa ieri dal Rotary Club Firenze Est, dedicata alla diagnosi precoce delle patologie genetiche rare e alle nuove prospettive aperte dalla ricerca. L’evento si è svolto al Grand Hotel Mediterraneo, dove l’incontro è stato introdotto dal presidente del Club Giuseppe D’Antona “Ho scelto di portare al centro dell’attenzione un tema nel quale ricerca scientifica, prevenzione e responsabilità sociale si incontrano – ha spiegato – in modo da generare una riflessione collettiva sull’importanza della medicina preventiva per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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