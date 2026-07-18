Firenze, 18 luglio 2026 — Diagnosticare una malattia rara prima che compaiano i sintomi, quando intervenire può ancora cambiare radicalmente il destino di un bambino. È stato questo il filo conduttore della serata promossa ieri dal Rotary Club Firenze Est, dedicata alla diagnosi precoce delle patologie genetiche rare e alle nuove prospettive aperte dalla ricerca. L’evento si è svolto al Grand Hotel Mediterraneo, dove l’incontro è stato introdotto dal presidente del Club Giuseppe D’Antona “Ho scelto di portare al centro dell’attenzione un tema nel quale ricerca scientifica, prevenzione e responsabilità sociale si incontrano – ha spiegato – in modo da generare una riflessione collettiva sull’importanza della medicina preventiva per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malattie rare, la diagnosi che anticipa il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malattie rare, Murelli (Lega): Test genetici e genomici per individuar patologie in anticipo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malattie rare: diagnosi più tardive per le donne, il Libro Bianco di Women in Rare

Malattie rare, per le donne la diagnosi arriva anni dopo rispetto agli uomini: «C’è il bias di genere che porta molti medici a minimizzare quanto riferito dalle pazienti»Le donne ricevono diagnosi di malattie rare in media dopo molti anni rispetto agli uomini, secondo uno studio.

Temi più discussi: Malattie rare, la Carta di Roma punta su diagnosi precoce e medicina territoriale; Malattie rare, Mario Negri: dna, IA e medicina di precisione; Oltre la diagnosi: il ruolo delle associazioni nella cura delle malattie metaboliche ereditarie; Presentazione Intergruppo consiliare sulle malattie rare.

M. L. Scattoni, Dir. @cnmr_ISS , alla conferenza di presentazione dell’Intergruppo consiliare della @RegioneLazio sulle malattie rare, che si prefigge di garantire: diagnosi precoce equità e uniformità della presa in carico transizione dall’età pediatrica a x.com

Oltre la diagnosi: il ruolo delle associazioni nella cura delle malattie metaboliche ereditarieNiko Costantino, di Cometa ASMME, racconta oltre trent’anni di impegno a sostegno di pazienti e famiglie, con investimenti in screening neonatale, ricerca, personale sanitario e supporto psicologico A ... osservatoriomalattierare.it

Malattie rare, la Carta di Roma: proposte per migliorare diagnosi, trattamenti, presa in caricoSi stima che in Italia siano circa due milioni le persone con una malattia rara, ma solo per il 5% delle circa diecimila malattie rare a oggi note esistono terapie farmacologiche specifiche, quasi mai ... corriere.it