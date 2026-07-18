Le autorità hanno deciso di interrompere la musica alle 1 di notte e di chiudere tutti i locali abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande tra le 2 e le 6 del mattino. Questa misura riguarda le attività situate nel centro cittadino, in risposta a comportamenti considerati problematici durante le ore notturne. La decisione è stata ufficializzata con un'ordinanza, che impone restrizioni temporanee alle attività commerciali.

Stop alla musica all’una di notte e chiusura dalle 2 fino alle 6 del mattino di tutti gli esercizi commerciali abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. L’ ordinanza firmata dal sindaco Cristina Ponzanelli entra in vigore da stasera, sabato, fino al 17 agosto compreso con eccezioni rappresentate dal 21 luglio, sabato 8 agosto, venerdì 14 agosto e sabato 15 agosto. Da questa sera dunque è vietato somministrare, vendere e cedere a qualunque titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Per gli esercizi di vicinato del settore alimentare il divieto di vendita di alcolici dalle 21 alle 6 a escusione di quelli che consentono il consumo sul posto mediante tavoli interni al locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malamovida in centro, scatta il pugno di ferro

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