L’addio all’ayatollah dal pugno di ferro Vendetta e lacrime per Khamenei

Notizia in breve

L’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, è stato sepolto dopo essere stato ucciso in un raid israeliano-americano. La sua bara, avvolta dalla bandiera iraniana, era decorata con il tradizionale turbante nero, simbolo del suo ruolo religioso. Khamenei, che aveva 86 anni, aveva governato l’Iran per quasi quaranta anni con decisione. La sua morte ha suscitato emozioni di vendetta e lacrime tra i sostenitori.