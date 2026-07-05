L’addio all’ayatollah dal pugno di ferro Vendetta e lacrime per Khamenei
L’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, è stato sepolto dopo essere stato ucciso in un raid israeliano-americano. La sua bara, avvolta dalla bandiera iraniana, era decorata con il tradizionale turbante nero, simbolo del suo ruolo religioso. Khamenei, che aveva 86 anni, aveva governato l’Iran per quasi quaranta anni con decisione. La sua morte ha suscitato emozioni di vendetta e lacrime tra i sostenitori.
di Giulia Prosperetti ROMA L’iconico turbante nero di Ali Khamenei – ucciso a 86 anni lo scorso febbraio, nei raid israelo-americani del primo giorno di guerra, dopo aver governato per quasi quattro decenni con il pugno di ferro la repubblica islamica – svetta all’interno di una teca di vetro sul feretro avvolto dalla bandiera iraniana. Più in basso la piccola bara della nipote Zahra, di 14 mesi, accanto a quelle della figlia Boshra, del genero Mesbaholhoda Bagheri e della nuora Zahra Hadad Adel, sterminati nello stesso attacco. Dopo il saluto dei rappresentanti di 70 Paesi, defniti da Abbas Araghchi "fedeli fratelli arabi" dell’Iran, tutti rigorosamente non occidentali, ieri, alle 6 del mattino, è stato ufficialmente aperto l’addio pubblico all’ayatollah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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