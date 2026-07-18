Mafia la procuratrice della Dda del Veneto Alessandra Dolci | Cosche al servizio degli evasori fiscali S’infiltrano nelle imprese e hanno armi per colpire

Quindici anni fa a Milano aveva condotto l’inchiesta «Infinito», la storica maxi indagine che ha dimostrato l’esistenza di una struttura unitaria della ‘ndrangheta in Lombardia collegata direttamente alla Calabria. Più di recente, sempre alla dda di Milano, ha condotto l’inchiesta «Hydra», che ipotizza un’alleanza stabile tra ‘ndrangheta, Cosa nostra e camorra operante in Lombardia. La dottoressa Alessandra Dolci dal 31 marzo è la procuratrice antimafia del Veneto. Su quel progetto di attentato alla collega Maria Beatrice Zanotti non può e non vuole entrare. Ma ha le idee chiare su come vanno fermate le infiltrazioni mafiose in Veneto. Dottoressa, lei è arrivata in Veneto da poco, dopo una lunga esperienza in Lombardia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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MAFIE ED ECONOMIA: IL RICHIAMO ALLA LEGALITA DI ALESSANDRA DOLCI AGLI STUDENTI | 30/03/2026

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